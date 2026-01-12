FC Inter 1908
Alessandro De Felice
Il 20° turno di Serie A si conclude oggi con le ultime due sfide. Ad aprire il programma del lunedì il match tra Genoa e Cagliari, in programma a Marassi.

Andiamo a scoprire le scelte dei due allenatori, Daniele De Rossi e Fabio Pisacane.

GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Ellertsson, Martin; Vitinha, Colombo.

CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Palestra, Rodriguez, Luperto, Obert; Mazzitelli, Prati, Adopo; Luvumbo, Esposito; Kilicsoy.

