Il 20° turno di Serie A si conclude oggi con le ultime due sfide. Ad aprire il programma del lunedì il match tra Genoa e Cagliari, in programma a Marassi.
Fantacalcio / Genoa-Cagliari, le formazioni ufficiali: le scelte su Esposito e Palestra
Andiamo a scoprire le scelte dei due allenatori, Daniele De Rossi e Fabio Pisacane.
GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Ellertsson, Martin; Vitinha, Colombo.
CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Palestra, Rodriguez, Luperto, Obert; Mazzitelli, Prati, Adopo; Luvumbo, Esposito; Kilicsoy.
