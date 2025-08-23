FC Inter 1908
Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Genoa-Lecce: Valentin Carboni dal 1′

Dopo la partita in Coppa Italia, esordio da titolare anche in campionato per Carboni col Genoa. Nel Lecce Camarda titolare
Tutto pronto per l'inizio della Serie A. Alle 18.30, oltre a Sassuolo-Napoli, c'è anche Genoa-Lecce.

Ecco le formazioni ufficiali per il match del Ferraris.

Genoa: Leali, Martin, Stanciu, Grønbæk, Norton-Cuffy, Vasquez, Carboni, Marcandalli, Colombo, Frendrup, Masini. A disposizione: Siegrist, Sommariva, Thorsby, Ostigard, Vitinha, Messias, Malinovskyi, Sabelli, Ekathor, Cuenca, Fini, Venturino, Ellertsson. Allenatore: Patrick Vieira

Lecce: Falcone ©, Gaspar, Morente, Berisha, Danilo, Banda, Ramadani, Camarda, Gallo, Coulibaly, Tiago Gabriel. A disposizione: Früchtl, Samooja, Ndaba, Siebert, Rafia, N’Dri, Pérez, Helgason, Kouassi, Sottil, Gorter, Pierret, Kaba, Maleh. Allenatore: Eusebio Di Francesco

Arbitro: Davide Massa sez. di Imperia

Assistenti: Alessandro Costanzo sez. di Orvieto – Andrea Bianchini sez. di Perugia

IV Ufficiale: Andrea Zanotti sez. di Rimini

VAR: Rosario Abisso sez. di Palermo

AVAR: Fabio Maresca sez. di Napoli

