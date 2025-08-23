Tutto pronto per l'inizio della Serie A. Alle 18.30, oltre a Sassuolo-Napoli, c'è anche Genoa-Lecce.
Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Genoa-Lecce: Valentin Carboni dal 1′
Ecco le formazioni ufficiali per il match del Ferraris.
Genoa: Leali, Martin, Stanciu, Grønbæk, Norton-Cuffy, Vasquez, Carboni, Marcandalli, Colombo, Frendrup, Masini. A disposizione: Siegrist, Sommariva, Thorsby, Ostigard, Vitinha, Messias, Malinovskyi, Sabelli, Ekathor, Cuenca, Fini, Venturino, Ellertsson. Allenatore: Patrick Vieira
Lecce: Falcone ©, Gaspar, Morente, Berisha, Danilo, Banda, Ramadani, Camarda, Gallo, Coulibaly, Tiago Gabriel. A disposizione: Früchtl, Samooja, Ndaba, Siebert, Rafia, N’Dri, Pérez, Helgason, Kouassi, Sottil, Gorter, Pierret, Kaba, Maleh. Allenatore: Eusebio Di Francesco
Arbitro: Davide Massa sez. di Imperia
Assistenti: Alessandro Costanzo sez. di Orvieto – Andrea Bianchini sez. di Perugia
IV Ufficiale: Andrea Zanotti sez. di Rimini
VAR: Rosario Abisso sez. di Palermo
AVAR: Fabio Maresca sez. di Napoli
