La venticinquesima giornata di Serie A si chiude con la sfida tra Genoa e Venezia. I padroni di casa si affidano come di consueto a Pinamonti in attacco, con il rientro di Messias nel tridente offensivo. Gli ospiti scelgono il nuovo arrivo Fila al fianco di Oristanio, con Radu in porta.