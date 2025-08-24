L'altra gara delle 18:30 della prima domenica di Serie A prevede la sfida tra Cagliari e Fiorentina. Tra i sardi c'è subito Sebastiano Esposito in campo dall'inizio al fianco di Borrelli, i viola scelgono Gudmundsson in appoggio a Kean.
Fantacalcio, le formazioni di Cagliari-Fiorentina: subito titolare Sebastiano Esposito
L'ex attaccante dell'Inter giocherò dal primo minuto al fianco di Borrelli, mentre Pioli si affida a Kean e Gudmundsson
Cagliari (3-5-2): Caprile; Deiola, Mina, Luperto; Zappa, Adopo, Prati, Folorunho, Obert; Borrelli, Esposito.
Fiorentina (3-4-2-1): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodo, Fagioli, Sohm, Gosens; Ndour, Gudmundsson; Kean.
