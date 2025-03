Le scelte dei due allenatori per una delle gare in programma alle 15 nel pomeriggio di Serie A EniLive

Cambia diverse pedine Vincenzo Italiano per Bologna-Cagliari di oggi. Gli emiliani scendono in campo alle 15, reduci dall'impegno infrasettimanale che ha portato tre punti importantissimi contro il Milan. Per continuare la corsa ad un piazzamento europeo serve nuova linfa, che l'allenatore spera di trovare dagli elementi a cui si affiderà. Calabria, tra questi, al posto di De Silvestri, insieme a Erlic, Lucumi e Lykogiannis per un quartetto totalmente rivoluzionato. Ci sarà invece Orsolini dal primo minuto.