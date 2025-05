Le scelte di Vincenzo Italiano e Igor Tudor per il penultimo match di questa giornata di campionato prima di Genoa-Milan di domani

In palio punti pesantissimi per la qualificazione alla prossima Champions League questa sera al Dall'Ara. Si sfidano Bologna e Juventus, due tra principali candidate al quarto posto, praticamente l'ultimo ancora libero dopo la vittoria dell'Atalanta oggi a Monza quasi a blindare la posizione dei bergamaschi. Chi perde rischia di scivolare definitivamente fuori dalla lotta, che include al momento anche le due romane e la Fiorentina. Lo sanno bene i due allenatori, che hanno riflettuto a lungo sulle formazioni da mandare in campo.