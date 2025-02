Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Bologna-Milan: out Pulisic

Le scelte di Vincenzo Italiano e Sergio Conceicao per la partita di stasera

Si recupera stasera Bologna-Milan rinviato mesi fa a causa degli effetti del nubifragio che colpì l’Emilia Romagna. I rossoneri sperano nel colpaccio per continuare a inseguire il sogno quarto posto, dopo la sconfitta pesante contro il Torino dell’ultimo turno di campionato. Conceicao si affida a Musah nel terzetto alle spalle di Gimenez per dare equilibrio alla squadra. Qui in ottica Fantacalcio le formazioni ufficiali dell’incontro: