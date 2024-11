Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Como-Fiorentina: torna Cataldi dal 1′

Le scelte di Fabregas e Palladino per la gara in programma alle 15 in Serie A

Due le gare in programma alle 15 nella domenica di Serie A. In una di queste la Fiorentina di Raffaele Palladino fa visita al Como, con Fabregas che si affida a Cutrone come unica punta nel 4-2-3-1. Tra gli ospiti, invece, torna titolare Cataldi, con il conseguente avanzamento di Bove nei tre alle spalle di Kean. Qui le formazioni ufficiali dell'incontro in ottica Fantacalcio: