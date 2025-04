Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Como-Torino: Nico Paz in panchina

La domenica di Serie A prosegue con Como-Torino, che precede il derby di Roma in programma stasera. Poco meno di un’ora al calcio d’inizio dell’incontro e dai due allenatori arrivano le formazioni ufficiali, che vi riportiamo in ottica Fantacalcio. Spiccano due esclusioni, una per parte: Nico Paz va in panchina per scelta tecnica, Vlasic addirittura in tribuna per un problema fisico.