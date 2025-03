Le scelte di Raffaele Palladino e Gian Piero Gasperini per la gara in programma alle 15 al Franchi

Le tre squadre di vertice scendono in campo una dopo l'altra in questa domenica di Serie A. Comincia l'Atalanta, di scena in casa della Fiorentina alle 15. I bergamaschi sono chiamati a rialzarsi dopo la sconfitta contro l'Inter prima della sosta, che ha allontanato la vetta ma non ha spento del tutto le speranze di centrare il colpo grosso a fine stagione. Gasperini vuole giocarsi tutte le chance nelle ultime 9 gare, senza lasciarsi alle spalle alcun rimpianto.