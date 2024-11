Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Lazio-Cagliari: Noslin e Isaksen dal 1′

Sarà Lazio-Cagliari a chiudere nel monday night il turno di Serie A. I biancocelesti scendono in campo per continuare a scalare la classifica di un campionato iniziato sotto i migliori auspici, senza però sottovalutare la difficoltà dell'impegno. Baroni ritrova Romagnoli e schiera Pellegrini al posto dello squalificato Nuno Tavares. Panchina per Pedro e Zaccagni. In ottica fantacalcio, qui le formazioni ufficiali dell'incontro: