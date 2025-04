Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Lazio-Roma: Castellanos sfida Dovbyk

Le scelte ufficiali di Marco Baroni e Claudio Ranieri per il derby di Roma in programma nel posticipo domenicale di Serie A

C'è il derby di Roma a chiudere la domenica di Serie A. Nell'ultima gara del palinsesto, prima di Napoli-Empoli di domani, è la Lazio di Baroni a disputare in casa la stracittadina contro i giallorossi di Ranieri. Un confronto che già di suo vale più di tre punti, arricchito ulteriormente da questioni di classifica: entrambe si giocano le ultime carte per provare a raggiungere il sogno Champions League, distante in questo momento 4 punti per i biancocelesti e 6 per la Roma. Le altre hanno già giocato, tocca a loro rispondere.