Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Lecce-Roma: Hummels dal 1’

Le scelte di Marco Giampaolo e Claudio Ranieri per la gara che chiude il sabato di Serie A in attesa delle gare di domani

C'è Lecce-Roma a chiudere il sabato di Serie A al rientro dalla sosta delle nazionali. Le prime della classe scenderanno tutte in campo domani, mentre oggi restano in palio punti importanti per chi lotta per un piazzamento in Europa. E' il caso anche dei giallorossi di Claudio Ranieri, che contenderanno la vittoria alla squadra di Giampaolo che spera di chiudere prima possibile il discorso salvezza, nel quale oggi è inclusa più che mai. In ottica Fantacalcio, qui le formazioni ufficiali dell'incontro: