C'è Udinese-Milan ad aprire il weekend di Serie A questa sera. Nell'anticipo del venerdì sera i rossoneri saranno di scena in casa dei friulani nel tentativo di portare a casa tre punti per migliorare il più possibile la classifica in questo finale di stagione. Conceicao cambia un po' di elementi per stasera, come Jovic al centro dell'attacco con Pulisic e Leao ai suoi lati. In ottica Fantacalcio, qui le formazioni ufficiali dell'incontro: