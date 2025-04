Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Napoli-Empoli: Conte senza tre titolari

Si chiude stasera il turno di Serie A cominciato addirittura venerdì scorso con Udinese-Milan. Il Napoli di Antonio Conte ospita l'Empoli nel monday night, con la speranza di rispondere all'Inter e riportarsi a tre punti dai nerazzurri. Sfida dunque importante in chiave scudetto, ma palesemente alla portata degli azzurri. Qui le formazioni ufficiali dell'incontro, in ottica Fantacalcio, nelle quali spiccano le assenze di Di Lorenzo e Anguissa per squalifica e Buongiorno per infortunio.