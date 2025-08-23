FC Inter 1908
Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Roma-Bologna: si parte con El Shaarawy capitano

Debutto ufficiale sulla panchina giallorossa per Gasperini, che riparte dal suo 3-4-3; Italiano sceglie Immobile
Nel primo sabato sera della Serie A 2025/26 si affrontano Roma e Bologna. Gasperini, alla sua prima panchina ufficiale in giallorosso, schiera il consueto 3-4-3 con Ferguson nel tridente offensivo con Soule ed El Shaarawy, capitano di giornata. Italiano schiera dal primo minuto Immobile, che torna nel "suo" Olimpico.

Roma (3-4-3): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Wesley, Cristante, Kone, Angelino; Soule, Ferguson, El Shaarawy.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Casale, Lucumi, Lykogiannis; Freuler, Pobega; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Immobile.

