Nel primo sabato sera della Serie A 2025/26 si affrontano Roma e Bologna. Gasperini, alla sua prima panchina ufficiale in giallorosso, schiera il consueto 3-4-3 con Ferguson nel tridente offensivo con Soule ed El Shaarawy, capitano di giornata. Italiano schiera dal primo minuto Immobile, che torna nel "suo" Olimpico.
Debutto ufficiale sulla panchina giallorossa per Gasperini, che riparte dal suo 3-4-3; Italiano sceglie Immobile
Roma (3-4-3): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Wesley, Cristante, Kone, Angelino; Soule, Ferguson, El Shaarawy.
Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Casale, Lucumi, Lykogiannis; Freuler, Pobega; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Immobile.
