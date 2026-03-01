Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Sassuolo-Atalanta: Scamacca dal 1′

Alle 15 scendono in campo Sassuolo e Atalanta per il match valido per la 27° giornata. Ecco le formazioni ufficiali del match, le scelte di Grosso e Palladino.
Alle 15 scendono in campo Sassuolo e Atalanta per il match valido per la 27° giornata: le formazioni ufficiali
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Coulibaly, Idzes, Muharemovic, Garcia; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Bellanova, Pasalic, De Roon, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Scamacca. All. Palladino
