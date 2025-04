FCIN1908/ Inter-Roma, Farris seguirà la partita dalla tribuna stampa

Il vice di Simone Inzaghi sconterà oggi il turno di squalifica dopo l'espulsione in Bologna-Inter e non sarà in panchina

Oggi, quando Simone Inzaghi si volterà durante Inter-Roma non potrà contare sui consigli del suo vice. Massimiliano Farris, espulso nel corso del match con il Bologna dell'ultimo turno di campionato, dovrà infatti scontare un turno di squalifica. Farris è ovviamente comunque al Meazza e seguirà la partita direttamente dalla tribuna stampa. In questi minuti, come testimoniano le immagini raccolte da Fcinter1908.it, ha raggiunto la postazione occupata dai match analyst nerazzurri, con i quali osserverà i 90' per trarre poi indicazioni e appunti.