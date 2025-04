Nella rotta stagionale che la porterà a spostarsi a stretto giro da Milano, dove pochi giorni fa ha pareggiato col Milan in Coppa Italia, a Monaco, per l’ottavo di finale di Champions League, l’Inter fa scalo a Parma. E non è affatto una tappa banale: sul tragitto una curva insidiosa da gestire con bravura per evitare traumi di qualsiasi tipo. Per questo motivo Simone Inzaghi, al netto delle assenze e della squalifica di Barella, limiterà al minimo le rotazioni.

In difesa, rispetto alla formazione che ha affrontato il Milan, torneranno Yann Sommer e Francesco Acerbi. Bisseck sarà ancora preferito a Pavard, con il francese a riposo in vista del Bayern. La grande novità riguarda la mediana: Calhanoglu sarà spostato a destra, con Asllani in cabina di regia. Frattesi, che ieri ha saltato l'allenamento per motivi personali, sarà in panchina e pronto a subentrare a gara in corso. Davanti tornerà Lautaro Martinez: il capitano giocherà al fianco di Thuram.