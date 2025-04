Dopo aver abbandonato il sogno scudetto, l'Atalanta di Gian Piero Gasperini, in un momento di forma non certo esaltante, deve ritrovare risultati

Dopo aver abbandonato il sogno scudetto, l'Atalanta di Gian Piero Gasperini, in un momento di forma non certo esaltante, deve ritrovare risultati per mettere a sicuro la posizione in Champions League.