Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Como-Milan

In attesa di Inter-Bologna di domani sera, in questo martedì di gennaio la Serie A scende in campo per i recuperi della 19a giornata, in cui Milan, Atalanta, Juventus e appunto Inter non sono scese in campo per la Supercoppa Italiana.