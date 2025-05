Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Napoli-Genoa

Il Napoli di Antonio Conte è chiamato a rispondere all'Inter al Maradona contro il Genoa per riportarsi a +3

A Torino, l'Inter è in vantaggio 2-0 ed è vicina a cogliere la vittoria del momentaneo aggancio in vetta alla classifica. Pertanto, il Napoli di Antonio Conte è chiamato a rispondere al Maradona contro il Genoa per riportarsi a +3. Ecco le formazioni ufficiali: