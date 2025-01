Dopo la sconfitta in Europa League contro l'AZ Alkmaar, la Roma di Claudio Ranieri cerca una vittoria in trasferta

Dopo la sconfitta in Europa League contro l'AZ Alkmaar, la Roma di Claudio Ranieri cerca una vittoria in trasferta che ormai manca da praticamente un anno in casa dell'Udinese, dove arrivò proprio, nella passata stagione, l'ultimo successo lontano dall'Olimpico.