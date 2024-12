Il programma della quindicesima giornata di Serie A si chiude con la sfida tra il Monza di Nesta e l'Udinese di Runjaic. I brianzoli, penultimi in classifica, si affidano a Caprari, con Mota inizialmente in panchina. Tra i friulani, al posto dell'infortunato Okoye, c'è Sava in porta.