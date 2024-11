Il programma dell'undicesima giornata di Serie A propone la sfida tra il Parma di Pecchia e il Genoa di Gilardino. I ducali puntano sulla fantasia di Man e Mihaila ai lati di Bonny, tra i rossoblu conferma per il giovane Ekhator al fianco di Pinamonti, con Balotelli per la prima volta in panchina.