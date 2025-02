Gabbia: “Theo? Ha chiesto scusa, ma non doveva. Ha il Milan nel cuore”

Matteo Gabbia, difensore del Milan, è tra gli ospiti della presentazione del Torneo Amici dei Bambini oggi a Milano. Queste le sue parole, raccolte dall'inviata di Fcinter1908.it Eva Provenzano: "Non è stata facile l'ultima serata in Champions League, ma ci siamo parlati, confrontati e abbiamo capito che l'unico modo per uscirne è lavorare e dare il massimo. Abbiamo l'obbligo morale di dare tutto per i tifosi. Alti e bassi evidenti? La nostra stagione non è soddisfacente da questo punto di vista, ci è mancata continuità, ma ne abbiamo parlato tra di noi e quello che ci siamo detti è giusto rimanga tra di noi. Dobbiamo cercare di fare il meglio per concludere la stagione nella maniera più giusta.