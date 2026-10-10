Nella ripresa, i viola provano il forcing e accorciano, ma non basta
VIDEO FCIN1908 / Fiorentina-Inter 1-1: cattiva gestione e cambi nel mirino, manca ancora la vittoria
Prima vittoria in campionato per il Genoa di Daniele De Rossi. I rossoblu', a Marassi, battono la Fiorentina 2-1 grazie a una partenza fulminante. La necessita' di vincere e migliorare una classifica negativa (un solo punto in cinque giornate, finora) spingono il Genoa ad attaccare da subito.
Il gol del vantaggio con Osmaijc al 7', il raddoppio al 15' con Messias, liberato in solitaria di fronte alla porta viola da un intervento sbagliato di Ranieri. Nella ripresa, i viola provano il forcing e accorciano grazie a un'autorete di Vazquez al 28'. Ndour da fuori area colpisce poi il palo. Il Genoa aggancia la Fiorentina a quota 4 punti
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