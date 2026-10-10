Nella ripresa, i viola provano il forcing e accorciano, ma non basta

Gianni Pampinella
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VIDEO FCIN1908 / Fiorentina-Inter 1-1: cattiva gestione e cambi nel mirino, manca ancora la vittoria

Genoa CFC v ACF Fiorentina - Serie A
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Prima vittoria in campionato per il Genoa di Daniele De Rossi. I rossoblu', a Marassi, battono la Fiorentina 2-1 grazie a una partenza fulminante. La necessita' di vincere e migliorare una classifica negativa (un solo punto in cinque giornate, finora) spingono il Genoa ad attaccare da subito.

Genoa CFC v ACF Fiorentina - Serie A
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Il gol del vantaggio con Osmaijc al 7', il raddoppio al 15' con Messias, liberato in solitaria di fronte alla porta viola da un intervento sbagliato di Ranieri. Nella ripresa, i viola provano il forcing e accorciano grazie a un'autorete di Vazquez al 28'. Ndour da fuori area colpisce poi il palo. Il Genoa aggancia la Fiorentina a quota 4 punti

Genoa CFC v ACF Fiorentina - Serie A

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