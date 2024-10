"Mario è arrivato con grandissima motivazione, ho parlato tanto con lui ma in questo momento il suo programma prevede una settimana di lavoro con la squadra e lavori fisici a parte. Domani non sarà convocato. Lo abbiamo concordato con lui". Così Alberto Gilardino alla vigilia della sfida con la Fiorentina al Ferraris.

"Faremo valutazioni per la sfida di lunedì a Parma, ma dobbiamo pensare ora dopo ora perchè è un giocatore che va tutelato in tutto e per tutto. Ho parlato tanto con lui e so quello che può darci ma non può risolvere da solo le situazioni e i problemi".