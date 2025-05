Gol e polemiche, l’Atalanta batte il Genoa 3-2: decide Retegui all’89’

Cross dello spagnolo per il perfetto inserimento di Pinamonti che di testa batte Rui Patricio festeggiando poi con il pallone sotto la maglia per il figlio in arrivo. Nel finale di tempo il Genoa raddoppia grazie ad un'autorete di Kossounou, ma il Var annulla per un precedente tocco di mano di De Winter in area. Atalanta che parte subito forte ad inizio ripresa e al 2' pareggia grazie ad un bellissimo gol di Sulemana, stop e conclusione dal limite in diagonale da fuori area. Il Genoa però la vuole vincere per i suoi tifosi e al 13' torna in vantaggio. Errore in area di Hien e Brescianini che si fanno rubare il pallone da Pinamonti, l'attaccante si accentra e batte Rui Patricio per la doppietta personale. La gara è apertissima e al 19' arriva il secondo pareggio grazie a Maldini preciso a infilare la sfera nell'angolino.