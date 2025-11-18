FC Inter 1908
serie a

Gran Galà del Calcio 2025, svelati i candidati per i 10 premi: tanta Inter presente

Alla presentazione del Gran Galà del Calcio sono stati svelati i candidati ai premi per la stagione 2024/25
Dieci diverse categorie, con i vincitori che saranno annunciati il prossimo 1° dicembre.

Ecco i candidati

Miglior portiere: De Gea (Fiorentina), Sommer (Inter), Svilar (Roma)

Miglior difensore destro: Di Lorenzo (Napoli), Dodò (Fiorentina), Dumfries (Inter)

Miglior difensore sinistro: Angelino (Roma), Dimarco (Inter), Tavares (Lazio)

Miglior difensore centrale: Acerbi (Inter), Bastoni (Inter), Buongiorno (Napoli), Ndicka (Roma), Rrahmani (Napoli)

Miglior centrocampista: Barella (Inter), Calhanoglu (Inter), Lobotka (Napoli), McTominay (Napoli), Paz (Como), Reijnders (Milan)

Miglior attaccante: Lautaro (Inter), Lookman (Atalanta), Lukaku (Napoli), Kean (Fiorentina), Retegui (Atalanta), Thuram (Inter)

Miglior allenatore: Conte (Napoli), Fabregas (Como), Ranieri (Roma)

Miglior società: Bologna, Inter, Napoli

Miglior arbitro: Aureliano, Chiffi, Doveri

Miglior giovane Serie B: Angori (Pisa), Bertola (Spezia), Floriani Mussolini (Juve Stabia)

