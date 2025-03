All'indomani dalla sconfitta contro l'Atalanta per quattro a zero, Giovanni Guardalà, inviato di Skysport a seguito della Juventus, ha fatto il punto sul futuro di Thiago Motta. L'allenatore, ex centrocampista dell'Inter, dopo l'exploit al Bologna, non è riuscito a trovare le stesse certezze a Torino. «Il discorso di Motta è semplice, ha un contratto di tre anni. Gli obiettivi minimi finora non sono stati centrati. Supercoppa fuori, ottavi di CL no, uscito ai play-off, Coppa Italia uscito a sorpresa con l'Empoli ai quarti, dovesse fallire anche il quarto posto credo che a fine stagione una riflessione verrà fatta. Soprattutto se ci sarà l'andamento di adesso con picchi buoni e crolli inattesi».