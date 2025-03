L’ultima parola, in questo senso, spetta agli arabi. L’accordo con Riyad prevedeva infatti l’organizzazione di 4 eventi in 6 anni nel regno a partire dal 2022: i sauditi hanno ospitato due edizioni consecutive della Supercoppa e possono sceglierne altre due nei prossimi 4 anni. Se sono stati chiaramente entusiasti di accogliere Inter, Milan, Juve e Atalanta nel 2025, potrebbero esserlo meno, in termini di visibilità e ricadute commerciali, con Empoli o Bologna, e se dovessero mancare le tradizionali big come la Juve o una tra Inter e Milan".

I cambiamenti di formula

"Con l’eventuale passo indietro dei sauditi, la Lega tornerebbe alla finale in gara secca: vincitrice dello scudetto contro vincitrice della Coppa e, a quel punto, l’evento potrebbe tornare ad agosto. In quel mese partirà però anche la Coppa Italia e se il Bologna non dovesse finire il campionato nei primi otto posti giocherebbe un turno in quello stesso mese; i sedicesimi sarebbero nel weekend 9-10 agosto oppure il 16-17 se la Supercoppa si disputasse, viceversa, a gennaio in Arabia. Decisione rimandata dunque, con una certezza: il campionato non si fermerà sotto Natale. Con i formati XL delle coppe europee non c’è infatti spazio per il riposo".