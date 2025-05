Inter-Barcellona, la Curva interromperà lo sciopero: “San Siro sarà una bolgia”

Martedì sera per Barcellona-Inter servirà l'aiuto di tutti. Anche di chi, provando legittimamente a far valere le proprie ragioni, in questo ultimo periodo è un po' mancato. La Curva nerazzurra tornerà a tifare dal primo minuto, interrompendo lo sciopero di 20' che ha portato avanti in ogni partita recente, oggi inclusa.