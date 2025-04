Inter, da dove ripartire

Se e a che punto del tragitto si fermerà, non è ancora dato saperlo. Ma passi falsi come quello di ieri, in tali condizioni, sono facili da mettere in conto. Non solo per contingenze, ma anche per veri limiti strutturali. A cui non si fa troppo riferimento nelle analisi dentro e fuori da Appiano Gentile. Perché l’indolenza di Correa e Taremi, l’inaffidabilità di Asllani, i blackout di Bisseck, l’incostanza di Frattesi, l’autonomia spesso limitata di Arnautovic e altri non sono spiacevoli scoperte fatte nell’ultimo periodo, ma tediose certezze con cui si convive ormai da tempo. Non hanno condizionato la scelta dell’obiettivo stagionale, ma hanno un peso importante nei momenti in cui si deve (dovrebbe) attingere dalla tanto decantata profondità di rosa.