Confermato il turnover ragionato di Simone Inzaghi in vista di Inter-Cagliari. Sono uscite le formazioni ufficiali del match in programma alle 18 a San Siro.

In porta ci sarà Sommer. In difesa, invece, confermata la novità Carlos Augusto, provato come braccetto di sinistra al posto di Bastoni. L'altro braccetto è Bisseck, in mezzo invece c'è De Vrij. A centrocampo, confermati Calhanoglu e Barella mentre il terzo di centrocampo è Frattesi. A destra c'è Zalewski, esordio da titolare per lui, mentre a sinistra torna Dimarco. In avanti, spazio a Arnautovic e Lautaro.