Inter-Genoa, Piccinini arbitro e Serra VAR: chi sono e precedenti

Sarà Marco Piccinini a dirigere la sfida tra Inter e Genoa, in programma oggi sabato 22 febbraio alle 20:45. La squadra arbitrale della partita sarà completata dagli assistenti Cecconi e Vecchi, con Arena designato come quarto ufficiale. Al VAR opereranno Serra e Chiffi.

Piccinini ha già arbitrato l'Inter in cinque occasioni, con un bilancio positivo per i nerazzurri: quattro vittorie e un pareggio, senza sconfitte. In questa stagione, è stato il direttore di gara nella vittoria esterna contro il Venezia per 1-0.