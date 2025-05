Il dubbio è ormai sciolto. Manca soltanto l'ufficialità, ma la Lega ha deciso come organizzare il prossimo turno di Serie A: saranno addirittura nove le gare che si disputeranno in contemporanea. Inevitabile, considerando gli intrecci tra diverse squadre ancora in lotta per gli stessi obiettivi di classifica. Rientrerà nel lotto anche Inter-Lazio, con i nerazzurri ancora in lizza per lo scudetto con il Napoli e i biancocelesti nella bagarre per il quarto posto che vale l'ultimo piazzamento per la prossima Champions League.