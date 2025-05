Giancarlo Padovan su Skysportha parlato dell'ultima giornata di campionato e della lotta a distanza per lo scudetto tra Napoli e Inter. «Già tanti i rimpianti dei nerazzurri, non deve averne altri e deve battere il Como. Aveva 3 punti di vantaggio sul Napoli e ha perso al Bologna, poi sconfitta con la Roma in casa. Non deve lasciare sul campo rimpianti come ha fatto domenica quando non ha battuto la Lazio e aveva ampia possibilità di farlo. Ora la situazione sarebbe rovesciata. Il colpo del ko è mancato anche al Napoli, sono due squadre che hanno perso punti. Il Napoli non può essere stanco e forse ha pesato il fattore psicologico, era un traguardo che forse non era stato messo in conto. Adesso vede il traguardo e arranca. Ma domani deve vincere, solo vincendo è campione d'Italia», ha sottolineato il giornalista.