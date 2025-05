Cosmi: “Inter, scudetto perso è un rammarico. Le percentuali del Napoli…”

«Invece è successo. L'Inter ha un rammarico in più, certo. Perché due volte era andata in vantaggio e due volte si è fatta riprendere. Il Napoli è stato un po' sfortunato in alcune situazioni, ma alla fine la partita era arrivata allo zero a zero finale. Quindi il rammarico in questo caso è molto più da parte nerazzurra, è inevitabile, insomma», ha continuato l'allenatore.