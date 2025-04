Il dato sugli spettatori presenti al Meazza in San Siro in occasione della gara di Serie A tra Inter e Roma

L'Inter fa registrare nuovamente oltre 70 mila spettatori a San Siro in questa stagione. In occasione della sfida di campionato contro la Roma, gara valida per la 34ª giornata, sono 70.240 i presenti sugli spalti del Meazza.

Il dato è riferito ai tifosi nerazzurri: il settore ospiti è chiuso a causa delle disposizione ministeriale in seguito ai fatti in occasione di Lazio-Roma, con i supporters. giallorossi che non potranno partecipare alle ultime trasferte di campionato in questa stagione.