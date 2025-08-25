Inter-Torino, chi è l’arbitro? VAR e designazione completa, i precedenti

Nei precedenti, l’Inter ha incontrato La Penna nove volte ottenendo sette vittorie, un pareggio e una sola sconfitta, maturata ai tempi supplementari in Coppa Italia contro il Bologna nel dicembre 2023. Il direttore di gara ha già arbitrato due confronti tra Inter e Torino, entrambi vinti dalla formazione nerazzurra: 4-2 nel novembre 2020 e 0-2 nel maggio 2025.
La designazione completa:
INTER – TORINO Lunedì 25/08 h. 20.45
LA PENNA
DEI GIUDICI - CAVALLINA
IV: CREZZINI
VAR: PATERNA
AVAR: CHIFFI
© RIPRODUZIONE RISERVATA