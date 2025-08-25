FC Inter 1908
Inter-Torino, chi è l’arbitro? VAR e designazione completa, i precedenti

Ufficiali arbitri e assistenti per la 1ª giornata: Inter con La Penna ha 7 vittorie, un pari e una sola sconfitta
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

La nuova stagione di Serie A è ai nastri di partenza. L’AIA ha comunicato arbitri, assistenti, VAR e AVAR per la prima giornata, che inizierà sabato 23 e si chiuderà lunedì 25 con Inter-Torino a San Siro alle 20.45.

La sfida dei nerazzurri sarà diretta da Federico La Penna della sezione di Roma, affiancato dagli assistenti Dei Giudici e Cavallina. Crezzini è stato designato come IV Ufficiale, mentre al VAR ci sarà Paterna con Chiffi in qualità di AVAR.

Nei precedenti, l’Inter ha incontrato La Penna nove volte ottenendo sette vittorie, un pareggio e una sola sconfitta, maturata ai tempi supplementari in Coppa Italia contro il Bologna nel dicembre 2023. Il direttore di gara ha già arbitrato due confronti tra Inter e Torino, entrambi vinti dalla formazione nerazzurra: 4-2 nel novembre 2020 e 0-2 nel maggio 2025.

La designazione completa:

INTER – TORINO Lunedì 25/08 h. 20.45

LA PENNA

DEI GIUDICI - CAVALLINA

IV: CREZZINI

VAR: PATERNA

AVAR: CHIFFI

