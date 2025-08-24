Inter-Torino, i precedenti: sesta sfida all’esordio in Serie A, il bilancio

Il conto della rovescia in vista di Inter-Torino sta per chiudersi: lunedì 25 agosto alle 20:45 i nerazzurri di Cristian Chivu faranno il loro esordio nella Serie A 2025/26 dando il via ufficiale alla stagione e per i tifosi sarà l'occasione di riabbracciare la squadra al Meazza.
Numeri, stats e curiosità sull'esordio nella Serie A 2025/26 dei nerazzurri: lunedì alle 20:45 il fischio d'inizio di Inter-Torino
I PRECEDENTI
Il prossimo sarà il 163° confronto tra Inter e Torino in Serie A, con un bilancio di 76 successi nerazzurri, 50 pareggi e 36 vittorie granata.
Questa sarà la sesta volta in cui Inter e Torino si affronteranno in occasione del loro esordio stagionale in Serie A (3V; 2N).
L’Inter è rimasta imbattuta in ciascuna delle ultime 12 gare disputate contro il Torino in Serie A (11V, 1N), registrando sei successi negli ultimi sei confronti diretti contro i granata nel torneo (parziale complessivo di 12-2).
(Fonte: Inter.it)
