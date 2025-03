Si ritorna in campo, dopo la sosta per le nazionali. I nerazzurri domenica 30 marzo alle 18:00 sfideranno a San Siro l'Udinese, nella gara valida per la 30° giornata di Serie A. La squadra di Inzaghi, al primo posto solitario in classifica con 64 punti, affronta i friulani che occupano il decimo posto con 40 punti.