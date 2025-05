Inter, come sta il Verona? Momenti e assenti, tutto sulla squadra di Zanetti

L'AVVERSARIO: HELLAS VERONA

I gialloblù a quota 32 punti in classifica, hanno trovato il successo solo in una delle ultime otto gare di Serie A (3N, 4P) - 1-0 contro l’Udinese il 15 marzo – e nelle tre più recenti non sono riusciti a segnare.

Il Verona ha però evitato la sconfitta in sei delle ultime 10 trasferte di Serie A, vincendo quattro volte nel parziale (2N). In generale, ha registrato cinque successi fuori casa nel torneo in corso e solo due volte nella sua storia è arrivato a sei in una singola stagione (nel 1984/85 e nel 2013/14).

Il miglior marcatore in campionato dei gialloblu è Casper Tengstedt, autore di 6 reti in Serie A. Non saranno della sfida Daniele Ghilardi e Diego Coppola, squalificati per una giornata effettiva di gara.

(Fonte: Inter)