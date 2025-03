Se si attendeva Atalanta-Juventus per capire chi tra le due potesse candidarsi a impensierire Inter e Napoli per la lotta scudetto, il verdetto dello Stadium è piuttosto chiaro. La squadra di Gasperini, che settimana prossima attenderà l'Inter a Bergamo, ha vinto addirittura per 4-0 in trasferta, demolendo i bianconeri di Thiago Motta.