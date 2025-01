Dopo tre pareggi consecutivi, la Juventus torna alla vittoria. Allo Stadium la squadra di Thiago Motta ha battuto per 2-0 il Milan. Primo tempo con occasioni da una parte e dall'altra, Koopmeiners ci prova dalla distanza, poi Musah complica la vita a Maignan che deve uscire dalla sua area per anticipare Yildiz. L'azione più nitida per i rossoneri è quella di Leao che impegna Di Gregorio che salva la Juve al 27'.