"E' una sconfitta che non ci piace, ma non è come contro l'Empoli. Sono situazioni diverse. Abbiamo iniziato bene, poi l'episodio ha cambiato la partita. Sapevamo che avremmo affrontato una squadra che avrebbe giocato sui nostri errori, dopo il primo gol ci siamo sbilanciati e loro ne hanno approfittato. La reazione non è stata ottimale. Avremmo dovuto mantenere un equilibrio, non ci siamo riusciti. Siamo una squadra giovane, può capitare.