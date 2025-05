Igor Tudor, intervenuto nel post partita di Lazio-Juventus, ha commentato risultato e alcune delle sue scelte. Qui le parole ai microfoni di DAZN: "Prendiamo questo punto e andiamo avanti, anche se dispiace per il pareggio. I ragazzi hanno dato il massimo, viste le problematiche che ci sono. Gli ho fatto i complimenti, andiamo avanti con fiducia. Kalulu? Dispiace, mancherà anche per le prossime gare. E' incredibile, il gesto c'è stato, non bisogna farlo. Lui è un ragazzo per bene, accettiamo comunque la decisione dell'arbitro. Lui è dispiaciuto, ma è di grandi valori e ci tiene tanto. Vediamo che tipo di squalifica arriverà, magari sarà solo una giornata.

I cambi? Devo fare i complimenti a Gatti, viene da una frattura e praticamente non si è mai allenato con la squadra. Lo avevamo portato per tenerlo in campo massimo 5', per cui gli faccio i complimenti. Adzic e Conceicao messi e tolti? Gli ho chiesto subito scusa nello spogliatoio, perché non mi capita spesso e non mi piace, ma per centimetri ed esperienza degli altri ho dovuto fare quella scelta. L'ho fatta soprattutto per la squadra. E' stata una scelta particolare, ma la rifarei. E' stata giusta. Nico Gonzalez? L'ho visto un po' stanco, era in affanno fisicamente".