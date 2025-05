Se non ai cronisti spagnoli, la partita sarà servita ai dirigenti nerazzurri per raccogliere altre indicazioni in vista della prossima estate. L’Inter dovrà lavorare tanto per allungare il più possibile la rosa. Marotta, Ausilio e Baccin lo sanno e su diversi fronti dovranno fare valutazioni importanti. C’è chi come Asllani ha sfruttato la chance per mandare un segnale, chi come De Vrij e Carlos Augusto si è confermato una garanzia e chi, tra scale di grigio, ha lasciato sbiadire il termometro della convinzione di poter essere protagonista in nerazzurro.