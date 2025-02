Lazio, Gila: “Abbiamo la stessa qualità del Napoli. Inter? Nei primi 30’…”

Mario Gila, difensore della Lazio, dopo il pareggio contro il Napoli è intervenuto ai canali ufficiali del club: "L'autogol di Marusic?Sono scivolato, stavo difendendo da Lukaku che non è facile. Mi sono alzato e ho visto la palla in porta, è stato un momento terribile. Ricevere un gol ti toglie convinzione ma ho visto la squadra che si è rialzata. Abbiamo fatto una gara molto buona. Abbiamo messo in difficoltà il Napoli primo in classifica. Sappiamo di avere qualità, alla pari con loro, ci manca continuità ma sappiamo che possiamo fare tantissime cose belle quest'anno. La squadra ha avuto un'attitudine positiva.